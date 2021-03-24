На какое будущее рассчитывать Таможенной службе Украины после неудачных 2019 и 2020 годов?

Своими мыслями на эту тему поделился в программе «Что дальше» на канале «Знай24» Анатолий Макаренко, бывший глава этого ведомства.

Эксперт дает неутешительные прогнозы на ближайшие годы для Таможенной службы Украины. По его мнению, сейчас в Украине наблюдается непонятная политика в отношении этого учреждения, а потому и его статус довольно не определен. «Она как падчерица между правоохранительными органами и как фискальный пылесос внутри налогового ведомства», - комментирует Макаренко.

По поводу улучшения состояния украинской таможни можно услышать разные советы. По одному из них, говорит ее бывший председатель, стоит сделать таможенный «Макдональдс»: выставить на границу молодых украинок и украинцев в хорошем костюме, чтобы те улыбаясь приветствовали иностранцев со своей продукцией. Макаренко же напоминает, что в современном мире первоочередной задачей каждой страны является сохранение своего суверенитета и защита национальной экономики.

Другой вопрос, которого касается гость программы, это модернизация и цифровизация Таможенной службы Украины. Тем не менее, эти мероприятия требуют значительных средств, а их, мол, нет. «Я не вижу в бюджете на 2021 денег на развитие таможенной инфраструктуры», - заключает Макаренко.

Напоминаем, Палица заявил, что коррупцию на таможне можно искоренить за месяц.

Ранее Politeka сообщала о том, что Таможенная служба Украины полностью подчинена Министерству финансов.