Украине необходим законодательно урегулированный рынок систем накопления энергии (СНЭ), который станет ключом к энергонезависимости страны. Его появление позволит ускорить переход к зеленым источникам энергии, будет содействовать декарбонизации, сделает гибкой энергосистему страны, а также ускорит синхронизацию Украины с европейской энергосистемой ENTSO-Е. Об этом в своей колонке для сайта innovation.24tv.ua написал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.



«СНЭ – новая технология, которая активно развивается во всем мире. Каждая страна по-своему регулирует и адаптирует использование СНЭ в соответствии со своими реалиями. Рынком номер один в сфере СНЭ являются США, они уже давно входят в так называемый «100 MW Club» – это страны, где устанавливают системы накопления энергии больше, чем 100 мегаватт-часов. ДТЭК первым внедряет эту технологию в Украине устанавливая литий-ионную СНЭ мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч», - сказал Э. Вольпе.



По его словам, важным шагом для полноценного участия СНЭ в энергетическом рынке Украины является формирование регуляторной среды. Он подчеркнул, что сейчас идет работа над законопроектом №2582, который вносит изменения в Закон «О рынке электроэнергии» и который в случае принятия позволит ввести для систем накопления энергии отдельный статус.



«На данный момент в Украине предусмотрено только два класса объектов: генерация и потребление, а СНЭ совмещает в себе обе эти функции. Эти изменения важны для введения СНЭ в рынок с целью балансирования работы энергосистем и повышения стабильности работы сети. Пока эти изменения не будут приняты, система накопления может быть подключена либо как объект генерации, либо как объект потребления. Такие условия не позволят построить привлекательный инвестиционный проект», - отметил Э. Вольпе.



Он напомнил, что в июле 2020 года ДТЭК подписал контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной СНЭ мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч.



«Батарея уже доставлена в Украину, сейчас идет её подключение. Это будет первая в Украине система накопления энергии промышленного масштаба, которая станет пилотным проектом ДТЭК по наработке оптимальных моделей работы на различных сегментах энергетического рынка страны. Этот проект важен для обеспечения энергетической безопасности Украины, и мы надеемся, что он станет отправной точкой для развития нового рынка – рынка накопителей электроэнергии», - подчеркнул Э. Вольпе.



Он отметил, что ДТЭК первым в Украине намерен пройти этот непростой путь, построить эффективную бизнес-модель и открыть возможности для построения в нашей стране батарей большой мощности, что станет вкладом компании в декарбонизацию отечественной энергетики.