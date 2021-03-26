В законопроекте о экоинспекцию должны быть предусмотрены предохранители, чтобы чиновники не злоупотребляли своими полномочиями.



Об этом заявил бывший врио главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в эфире телеканала "Украина 24".



"Этот законопроект-хороший путь и хороший шаг. Но надо, чтобы не было такого, что приходит коррумпированный инспектор, который не защищает права людей и у которого задача не провести честную или законную проверку, а требовать взятку, например. Депутаты должны сделать определенные предохранители в законе», - сказал Фирсов.



Среди таких предохранителей, по его мнению, должны быть обновление кадрового состава Госэкоинспекции и установка инспекторам достойных заработных плат.



"Первое: полный новый набор в Государственную экологическую инспекцию. И второе-не популярная вещь, но зарплаты. Не может честно работать экологический инспектор, когда у него зарплата 3-4 тыс. грн. и этот инспектор приходит и проверяет огромные предприятия и штрафует их на миллионы гривен», - считает Фирсов.



Ранее народный депутат, член Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Сергей Шахов заявил, что законопроект №3091 об экологический контроль нельзя принимать в таком виде. Его нормы значительно расширяют полномочия инспекторов, дав им право даже без судебного разбирательства проводить внеплановые проверки и закрывать предприятия, что содержит коррупционные риски.



Европейская бизнес ассоциация также призвала нардепов не голосовать за законопроект №3091, ведь он требует значительной доработки. По мнению ЕБА, Государственная экологическая инспекция должна быть союзником бизнеса в деле защиты окружающей среды. Пока же единственная цель инспекции-это проверка и санкционирование предприятий, что влечет за собой давление на бизнес и создает коррупционные риски.