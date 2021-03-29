Компания «Днепросталь-Энерго» (входит в структуру «Интерпайп» Виктора Пинчука) стала единственным покупателем электроэнергии государственной компании «Укргидроэнерго» на аукционе 25 марта, купив ее со скидкой 18% к стартовой цене.
Об этом свидетельствуют результаты аукциона, обнародованные на сайте «Украинской энергетической биржи».
«Днепросталь-Энерго» приобрела 9,6 млн кВт часов с поставкой в апреле по цене 1,4 грн/кВт.час. Это на 17,8% ниже стартовой цены, установленной государственной компанией. (1,7 грн/кВт.час).
Компания олигарха Пинчука получила электроэнергию по цене на 5% ниже, чем биржевая стоимость электроэнергии на рынке «на сутки вперед» в день аукциона.
Напомним, «Днепросталь-Энерго» в январе 2021 году стала основным импортером электроэнергии с Белорусской АЭС. На фоне общественной критики закупок тока у России и Беларуси, компания приостановила закупки, однако в апреле снова получила доступ к межгосударственным сетям для поставок из БелАЭС в Украину.
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«Днепросталь-Энерго» входит в структуру корпорации «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука и занимается поставками электрической энергии на предприятия группы.