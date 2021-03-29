Бывший мэр Харькова, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Михаил Добкин в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» заявил, что жалеет, что снял свою кандидатуру с прошлых выборов мэра Харькова.
Политик напомнил, что до отъезда в немецкую клинику «Шарите» покойный мэр Харькова Геннадий Кернес проходил лечение в харьковских клиниках.
«Я знал об его состоянии все. И его состояние, которое мне описывали, со слов медиков, которым я доверял, даже которые не были его лечащими врачами, а вот они были с других больниц, но я говорил его симптомы… А они, зная его анамнез предыдущий – ранения, всякие операции – говорили: «Ну, можно вылечиться, но если это произойдет – это будет чудо», - вспоминает Добкин.
По его словам, он дал жене Кернеса контакты австрийской клиники и даже поспособствовал тому, чтобы мэра Харькова приняли в Австрии. Но семья Кернеса выбрала «Шарите».
«Когда его увозили, я понимал, что он не вернется. А если вернется, то уже не в состоянии управлять городом», - говорит Добкин.
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