Национальное антикоррупционное бюро Украины и его деятельность с самого момента создания вызывают противоречивые отклики.

Своё мнение по этому поводу в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» высказывает Андрей Дубовик – подполковник запаса СБУ.

«Скоро шесть лет, как создали НАБУ – но результата никакого, а коррупция ещё больше набирает обороты. Как сказал Хазанов: все знают, кто, все знают, как, а доказать ничего не можем. Деньги налогоплательщиков уходят, но ничего не делается. Не проверяются декларации, не гуглят тех, кто получает взятки», - возмущён гость программы.

Он напомнил, что в цивилизованных странах, помимо декларации о доходах, есть и декларация о расходах. Если люди видят, что у чиновника зарплата пять тысяч долларов, а он купил себе машину за сто тысяч, то неизбежно возникают вопросы. Не можешь объяснить, откуда у тебя деньги – посиди лет пять-шесть, подумай.

«В тех странах это вполне работает. Первое, что нам нужно изменить – это отношение к закону и отношение к доходам чиновников. Второе – нужно изменить судебную систему. О том, как она у нас коррумпирована, уже можно складывать легенды», - говорит Андрей Дубовик.

Ранее Politeka сообщала о том, как детективы НАБУ ворвались в мэрию Одессы.

Также это ведомство открыло уголовное дело в отношении министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.