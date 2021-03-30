Политолог Тарас Загородний рассказал о резонансном деле: экс-комбата батальона «Донбасс» Семена Семенченко и его водителя Евгения Шевченко задержали. Какими будут последствия, он предположил в своем блоге «Тарас Загородний говорит» .

«Эти два кадра попали под удар СБУ», - говорит Загородний о Семенченко и Шевченко. Обвинение - создание незаконных формирований вооруженного характера и намерения содействия поставки оружия в другие государства. Политолог обращает внимание, что еще раньше говорилось об их планах создания ЧВК для отправки военных, находившихся на Донбассе, в другие горячие точки - Афганистан, Африка, например.

По его мнению, последствия этого дела прежде всего для украинской власти могут быть довольно неожиданными, а затем политическая обстановка в стране сильно изменится. Если Семен Семенченко уже раньше сделал свою скандальную репутацию, то Евгений Шевченко утверждает, что является агентом НАБУ. «В принципе, какие антикоррупционные органы – такие и агенты», - комментирует Загородний.

Он предполагает, что, учитывая близость Шевченко к НАБУ его содействие следствию дало бы интересные результаты. В частности, наконец появилась бы аргументация для возбуждения уголовных дел и повод для начала расследование против руководства самого НАБУ. Интересно, что ведомство всегда останавливает любые такие попытки в начале, а сейчас есть возможность в этом разобраться.

«Они бы могли дискредитировать всю эту пафосную пиар-тусовку, которая бегает с господином Сытником как с писаной торбой, и утихомирить их», - говорит политолог. В то же время он отмечает, что их борьба против коррупции не имеет никаких результатов.

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