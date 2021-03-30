Уже долгих 7 лет Украина страдает от агрессии со стороны Российской Федерации, но в безопасности ли остальной мир? Существует ли угроза подобного расклада событий для государств Балтии и Эстонии в частности?

На этот вопрос ответил Марко Михкельсон, эстонский политический деятель и журналист, член Партии реформ и заместитель председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу, в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

Эксперт отмечает безоговорочное наличие со стороны России для Эстонии такой же угрозы, как и для Украины. С другой стороны, руководство Эстонии не настроено в своей международной политике на вооруженные конфликты, оно выбрало курс скорее поддержания стабильных и нормальных отношений со всеми соседними странами, даже с Российской Федерацией в перспективе.

«Никто не хочет обострения, никто не хочет войны - а она, к сожалению, уже семь лет выглядит вполне реальной», - говорит Михкельсон. Поэтому, считает политик, с такими соседями стоит готовиться к худшему, ведь Россия использует силовые методы во внешней политике, а не дипломатические.

В частности, Эстония, будучи страной-членом НАТО, может сдерживать амбиции России в территориальном плане. Поэтому Михкельсон акцентирует на важности совместной борьбы за это дело на международной арене.

Напоминаем, Михкельсон рассказал, что может Украина взять в Эстонии.

Ранее Politeka сообщала о том, что Фурса назвал недостатки налога на выведенный капитал.