Следует ли Украине ставить на первое место требования, которые предъявляют ей западные партнёры – или у неё должны быть какие-то другие приоритеты?
Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический технолог, писатель, эксперт в сфере политики и избирательных технологий Тарас Загородний.
«Меня смешит, когда нам рассказывают о коррупции в Украине, но при этом ударными темпами строят «Северный поток-2». Недавно всплыла информация о том, что на германских подводных лодках установлено российское оборудование. Поступило оно в 2005 году, когда федеральным канцлером был Герхард Шрёдер, который подписал гарантии на первый «Северный поток», а потом по удивительному стечению обстоятельств переехал в Россию и стал лоббистом германских интересов»,- отмечает Загородний.
По его словам, в Украине сказали бы, что это коррупция, но в Германии это называется лоббизмом.
«Украинской элите стараются навязать комплекс неполноценности. Дескать, вы во всём виноваты. Но мы ни в чём не виноваты, и Украина – не сто долларов, чтобы всем нравиться. Нужно чётко определяться со своими интересами и требовать от элиты, чтобы она чётко следовала национальным интересам», - подчёркивает гость программы.
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Ранее, как сообщает Politeka, Тарас Загородний дал прогноз возможных последствий задержания Семенченко и Шевченко.
Также он прокомментировал политическую деятельность спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.