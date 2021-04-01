Довыборы в 87-м округе не имели никакой интриги, поскольку бесспорный лидер избирательной гонки был давно известен

Об этом написал политический эксперт Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook, пишет Эспресо.

В пользу победы кандидата от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Александра Шевченко свидетельствовали социологические опросы, проведенные 15 марта группой "Рейтинг". Александр Шевченко набирал 30,2%, Руслан Кошулинский от "Свободы" - 27,6%, а Василий Вирастюк от "Слуги народа" - 26,9%.

"Результат был очевиден, еще и потому, что Кошулинский и Вирастюк - "парашютисты". На избирательных округах, на которых преобладает сельское население,"чужаки" не имеют шансов на успех в борьбе с кандидатами, которые воспринимаются населением, как свои, родные" , - написал Владимир Цыбулько.

Победу представителя "ЗА МАЙБУТНЄ" подтвердили и экзит-полы: Александр Шевченко набрал 32,4%, Руслан Кошулинский - 31,6%, Василий Вирастюк - 29,4%.

Как отметил Владимир Цыбулько, власть в свойственной ей манере решила закрыть глаза на очевидные факты и включила дурака, читай "админресурс".

Фиктивное заминировании, фальшивые сообщения. Так председатель комиссии куда-то исчез, то окружная комиссия принимает только те протоколы, где побеждает Вирастюк или Кошулинский, все остальные отправляют на уточнение.

"Затягивание подсчетам голосов," чернуха "во время кампании против Шевченко и Кошулинский," клоны "и манипуляции на участках ... Власть Зеленского все больше ассоциируется с худшими традициями Януковича, и всем известно, чем это все может закончиться", - считает эксперт.