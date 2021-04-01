Тарас Чорновил, политический деятель и сын диссидента и журналиста Вячеслава Чорновола, объяснил в программе «Что дальше» с Викторией Панченко на канале «Знай24» , что со стороны РФ не будет реакции на комментарии ВР Украины относительно обострения конфликта на Донбассе, но его эскалация вполне возможна.

По мнению Тараса Чорновола, соответствующие комментарии и заявления со стороны ВР не спровоцируют обострение конфликта между Украиной и Россией, поскольку от последней реакции нет уже довольно давно. Кроме того, уровень эскалации на Донбассе и так серьезен.

Зато ситуация с оккупированным крымским полуостровом противоположная. «Вот по Крыму когда какое-то упоминание - они реагируют», - отмечает Чорновил и в пример приводит принятие новой стратегии Украины относительно АР Крым, преамбулу, где Россию прямо названо агрессором. К тому же ответы агрессора в этом плане имеют достаточно жесткий характер, среди них были даже дипломатические демарши.

Ситуация с войной на Донбассе и решениями Украины по е поводу другая. В частности, Чорновил указывает, что со стороны Российской Федерации перемирия не было в принципе. «Через три часа после начала перемирия было зафиксировано его нарушения российской стороной», - отмечает он. По его мнению, до Нового года лозунгам о мире Россия еще как-то подыгрывала, но после - уже нет. Кроме того, речь идет не только о прекращении обстрелов, но и об определенных мерах юридического характера с пунктами, согласованными обеими сторонами конфликта.

Напоминаем, Михкельсон предупредил, что усиление конфликта на Донбассе может произойти в любое время .