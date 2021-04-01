Тарас Чорновил, политический деятель и сын диссидента и журналиста Вячеслава Чорновола, объяснил в программе «Что дальше» с Викторией Панченко на канале «Знай24», что со стороны РФ не будет реакции на комментарии ВР Украины относительно обострения конфликта на Донбассе, но его эскалация вполне возможна.
По мнению Тараса Чорновола, соответствующие комментарии и заявления со стороны ВР не спровоцируют обострение конфликта между Украиной и Россией, поскольку от последней реакции нет уже довольно давно. Кроме того, уровень эскалации на Донбассе и так серьезен.
Зато ситуация с оккупированным крымским полуостровом противоположная. «Вот по Крыму когда какое-то упоминание - они реагируют», - отмечает Чорновил и в пример приводит принятие новой стратегии Украины относительно АР Крым, преамбулу, где Россию прямо названо агрессором. К тому же ответы агрессора в этом плане имеют достаточно жесткий характер, среди них были даже дипломатические демарши.
Ситуация с войной на Донбассе и решениями Украины по е поводу другая. В частности, Чорновил указывает, что со стороны Российской Федерации перемирия не было в принципе. «Через три часа после начала перемирия было зафиксировано его нарушения российской стороной», - отмечает он. По его мнению, до Нового года лозунгам о мире Россия еще как-то подыгрывала, но после - уже нет. Кроме того, речь идет не только о прекращении обстрелов, но и об определенных мерах юридического характера с пунктами, согласованными обеими сторонами конфликта.
Напоминаем, Михкельсон предупредил, что усиление конфликта на Донбассе может произойти в любое время.
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