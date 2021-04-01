Стоит ли президенту Украины ожидать звонок от Джо Байдена? На этот вопрос ответил в программе «Что дальше» на канале «Знай24» Тарас Загородний, политический технолог, писатель и эксперт в области политики и избирательных технологий.

Гость программы эту ситуацию описывает иронично. Мол, так же человек сердито сидит на своем диване вместо того, чтобы работать и обеспечивать семью, и ждет звонка от бывшей жены. Если оставить шутки, то эта ситуация много говорит. «Это абсолютно такая история, когда демонстрируют вторичность нашей элиты», - объясняет Загородний. По его мнению, нужно объективно оценить свои возможности и предложения, чтобы ждать такой звонок. С другой стороны, политолог вообще не видит в нем смысла.

Загородний отмечает негативную тенденцию Украины слушаться кого-то извне: сначала это была Россия, теперь - Европа и Соединенные Штаты. Тем не менее, вместо слушать третьестепенных депутатов, стоит заняться внутренней политикой Украины, а о звонке Джо Байдена и совсем подзабыть.

Свою позицию эксперт объясняет реальным положением дел в мире и внешним курсом Соединенных Штатов. Ни Украина, ни Россия не в приоритете этого государства. Вместо этого они полностью сейчас ориентируются на Китай. «Я не считаю, что вообще нужно ждать звонка», - убежден Загородний. По его мнению, в своей политике Украина должна стремиться к тому, чтобы это ей обрывали телефон с просьбами о сотрудничестве.

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