Из-за реформ в Украине закончились безнаказанные “маски-шоу” в IT и в каких-то направлениях определенно есть улучшения.
Об этом сказал сооснователь школы “белых” хакеров Cyber School Егор Аушев в программе “Субъективно с Яникой Мерило”.
По словам Егора Аушева, сейчас нет “маски-шоу”, когда у компаний выносили сервера, прикрываясь безопасностью.
“Департамент СБУ занимался такими “наездами”. Сейчас идут реформы, в том числе, СБУ. И пришли люди, которые немножко понимают в IT. Они пришли в Верховную Раду. Проблем куча, конечно, но в каких-то направлениях определенно есть улучшения. То есть, например, мы не видим этих безнаказанных
“маски-шоу”, когда они врываются”, - сказал Егор Аушев.
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Он отметил, что ему интересно, как сейчас будет происходить регулирование криптовалют.
“В налоговой инспекции будет департамент криптовалют, или как это будет? Я пока не очень понимаю. Я недавно спросил у своего бухгалтера, я говорю: “Мне должен прийти платеж, они могут прислать в евро или могут в криптовалюте. Я могу это официально показать?”. Они говорят: “Пожалуйста, только не в криптовалюте, мы вообще не знаем, как это будет происходить”, - добавил Аушев.
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