Сегодня, 1 апреля, ночью спецназовцы окружили здание Окружной избирательной комиссии в Надворной, где продолжается подсчет результатов промежуточных выборов народного депутата от избирательного округа №87.

В пресс-службе СБУ объяснили такие действия "угрозой дестабилизации". Об этом пишут Українські новини со ссылкой на "Голос.ua".

По результатам параллельного подсчета голосов штабов на выборах в 87 избирательном округе, Александр Шевченко на 184 голоса побеждает кандидата от "слуг народа" Василия Вирастюка. Такой результат, кроме штаба Шевченко, обнародовал и штаб свободовца Руслана Кошулинского.

Вчера штаб Александра Шевченко изложил в свободный доступ в интернет скан-копии всех 117-ти протоколов УИК округа.

"Такие же протоколы у всех участников избирательного процесса. Представители всех участников подписали эти протоколы. Поэтому все знают, что люди проголосовали за Александра Шевченко. Но такой результат не понравился власти. И вчера утром на Прикарпатье прилетел десант из 28 (!) Народных депутатов, которые оказывали незаконное давление на членов ОИК, вели себя по хамски. Особенно это касается Николая Тищенко. Это какой-то трэш, что происходило в комиссии ", – рассказывает Александр Шевченко.

Представители движения "Честно" и Комитета избирателей Украины уже зафиксировали ряд нарушений.

В частности, председатель Комитета избирателей Украины в Ивано-Франковской области Максим Лысюк сообщил о грубом нарушении в ночь с 31 марта на 1 апреля, когда члены третий раз обновленной за последние дни ОИК прервали заседание и в полном составе покинули помещение ОИК: "Предварительные составы этой же комиссии делали такие перерывы, но эти паузы заключались в том, что на участках все равно оставались члены комиссии. Формально заседание продолжается, члены комиссии являются на ОИК, просто нет кворума. В этом случае нарушен закон, но этой ночью вообще было грубое нарушение закона, когда опечатали помещения ОИК и все члены избирательной комиссии покинули помещение, где происходит прием избирательных документов. Фактически – это уже перерыв в непрерывном заседании", – отметил Максим Лысюк.

Интересно, что утром, когда комиссия снова собралась на заседание, некоторыми членами ОИК были зафиксированы расхождения в опломбировании и размещении мешков с избирательной документацией (на фото).

"Утром во время открытия серверной, где есть пакеты с избирательными бюллетенями было обнаружено, что пломба и размещения самых пакетов были в несколько ином положении, чем до того, как все члены ОИК покинули помещение.

Однако на замечание Винтоняка председатель и другие члены ОИК не отреагировали.

Член ОИК Артур Доронин подтверждает этот факт и объясняет, что председатель избирательной комиссии вообще не обращает внимания на замечания большинства членов ОИК.

"Новый председатель ОИК ночью постоянно останавливал работу ОИК, по полчаса с кем-то разговаривал по телефону. После одной из таких разговоров, около двух часов ночи в помещение ОИК в нарушение закона ворвался нардеп Тищенко, начал оскорблять и провоцировать Александра Шевченко. В результате на незаконное требование Тищенко председатель ОИК удалил из помещения ОИК кандидата Александра Шевченко, всех его доверенных лиц и наблюдателей. А после следующего получасового телефонного разговора председатель ОИК вообще прервал заседание и преступным образом покинул помещение без присмотра членов ОИК. Интересно, что после опечатывания помещения он хотел сдать его под стражу и ответственность полиции, однако представитель МВД отказался, мотивируя, что это незаконно", – рассказывает свидетель событий Мстислав Тарас.