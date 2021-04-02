В российско-украинском конфликте с самого начала действуют Франция и Германия. Но есть ли у них общая позиция по этой проблеме, могут ли они действовать заодно?

Ситуацию в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассматривает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«У них есть и сходства, и различия. Сходство в том, что Германия и Франция стараются избежать коллапса Украины – сирийского варианта. Это означало бы миллионы беженцев, дестабилизацию на границах, потерю политического реноме. Поэтому «лишь бы не было войны» - это общая позиция», - считает политолог.

Но на чьих условиях не будет войны? На украино-американских или на российских? Это для Европы уже второй вопрос. Европа, считает Бортник, всегда ставила и будет ставить на победителя, и для неё главное – обеспечить своё спокойствие.

При этом Германия и Франция сейчас живут на разных политических скоростях. В Германии парламентские выборы пройдут нынешней осенью, а президентские выборы во Франции – в следующем году. На тех и на других выборах украинская ситуация играет очень важную роль. Эта ситуация – часть отношений между Германией, Францией, Евросоюзом и Россией. А отношения с Россией – это всегда элемент борьбы на выборах и в Германии, и во Франции.

«Изначально Германия и Франция – разные в своей внешней политике. Франция сохранила мировые амбиции, интересы и влияние. У Германии же нет серьёзных интересов вне Европейского союза. У Франции есть зоны влияния, у Германии – нет», - говорит Руслан Бортник.

Ранее, как сообщает Politeka, он высказался по поводу акции протеста возле Офиса президента 20 марта.

Также Бортник рассказал о том, какие вопросы можно будет решать на местном референдуме.