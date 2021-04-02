Обострение ситуации на Донбассе может быть выгодно России и местным элитам на временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сказал политолог Руслан Бизяев в эфире программы “Политика наизнанку” с Дмитрием Снегиревым.

"Кому выгодно обострение. Здесь, вы же понимаете, что сейчас мы подходим к определенной ситуации внутри страны: локдаун, экономическая ситуация, санкции СНБО - когда ситуация зашаталась. И обострение на Донбассе может быть хорошим поводом или одной, или другой стороне - качнуть свою тему", - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что это обострение выгодно тому, кто хочет перегрузить ситуацию в Украине.

"Мне кажется, что часть концепции, в которой мы жили, политической концепции с весны 2019 по весну 2020 года - она ​​понемногу обанкротилась. А что делает банкрот? Идет ва-банк. И я понимаю, кто может в России поддержать эту концепцию. Местные элиты в Донецке и Луганске. Что они будут делать в ситуации, когда их начнут немножко менять? Потому что они же не выполняют там цели и задачи. Им нужен этот конфликт? Безусловно нужен", - добавил политолог.

По его словам, события ближайших 2-3 месяцев могут развиваться по любому сценарию. Эскалация конфликта или будет остановлена ​​на краю пропасти, или будут идти тактические бои и ситуация внутри страны будет раскачиваться.

Он отметил, что в России заявили, что они не допустят обострения на Донбассе и будут защищать мирное населения.

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