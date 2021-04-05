Политика нынешнего состава НКРЭКУ привела к откату реформы энергорынка и поставила под угрозу интеграцию Украины с энергосистемой Европейского союза

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

«Усилиями НКРЭКУ рынок был полностью подчинён административным ограничениям, стимулировались манипуляции, отдавался приоритет заниженным ценам, приводившим к убыткам производителей (70% - государственные), а также лоббировался не нужный и очень опасный импорт из России и Беларуси», - отметил нардеп на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что реформа была запущена с 1 июля 2019 года и показала положительные результаты, однако уже в концу 2019 года произошел откат из-за действий НКРЭКУ.

«Первые результаты были очень позитивными. Например, количество поставщиков э/э выросло до 500, монополия на поставку (пока только небытовым потребителям) ушла в прошлое. Но в дальнейшем произошёл откат реформы», - добавил нардеп.

По словам Шпенова, политика НКРЭКУ способствовала развитию коррупционных схем, наиболее известной из которых стала схема «торговли воздухом».

«Использование схем с перепродажей не существующих объемов привели к тотальному кризису рынка. Государственные «Энергоатом», «Центрэнерго», госшахты сменили прибыли на многомиллиардные убытки. К сожалению, условия для манипуляций в том числе создавались с помощью конкретных регуляторных решений энергетического регулятора НКРЭКУ», - указал Шпенов.

Напомним, действующий состав НКРЕКУ был назначен в октябре 2019 указом президента Зеленского сроком на 3 месяца. Однако 4 члена комиссии, включая главу регулятора Валерия Тарасюка прежнему занимают эти должности.

В 2020 году вопрос неконституционности НКРЕКУ начал рассматривать Конституционный суд Украины.