Политолог Тарас Загородний сообщил о тенденциях, которые сейчас наблюдаются в деятельности СНБО, учитывая близкие выборы. В своем блоге «Тарас Загородний говорит» он объяснил, как власть сумела использовать в своих интересах современный тренд на левые взгляды: призывы справедливости, призывы против олигархов и призывы национализации.

Загородний считает, что Владимир Зеленский уже готовится к следующим выборам: президентским, возможно, досрочным парламентским. Так, «Слуга народа» имеет целью заключение нового общественного договора со своими избирателями.

Вышеупомянутый договор политолог пытается разобрать по полочкам. Так, во-первых, речь идет о недрах. Попутно он сравнивает лозунг «Недра - народу!» с большевистским «Земля - ​​народу!». Во-вторых, частью плана является пересмотр приватизированных предприятий. По этому поводу начались санкции СНБО против компаний, в чьей собственности находятся месторождения полезных ископаемых. «Это может принести большой плюс», - считает он.

В то же время нельзя забывать о современных трендах в Украине - это левые взгляды, которые предусматривают свои направления деятельности: справедливость, борьба против олигархата, национализация и другое. Этому созвучно, считает Загородний, заявление Данилова о приватизации. «Это свидетельствует о запросе на пересмотр обстоятельств приватизации украинских предприятий в начале 90-х», - убежден он. Так, если приватизация предприятия не обходилась дорого, то взамен потом она давала огромные доходы.

По мнению Загороднего, политический курс Зеленского и его команды и в дальнейшем будет отвечать этим трендам. А это в свою очередь позволит ему снова победить на президентских выборах, пойти на второй срок. Но политолог видит в таких действиях и определенную опасность: «Как на это отреагируют олигархи и другие крупные предприниматели? Не воспримут ли они это как наезд?». При наихудшем развитии событий против президента начнется война.

Напоминаем, Загородний прокомментировал, как в Украине можно осуществить социальную модель Саудовской Аравии.

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