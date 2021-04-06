Вчера целый день известные фанаты Порошенко, особенно из числа бывших министров и депутатов времен Порошенко-Гройсмана-Яценюка, издевались над визита Зеленского в Катар.
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.
Среди "самых плотных" предложений украинской власти руководителям Катара были названы:
- помощь Украины в проведении чемпионата мира по футболу;
- весомая роль нашего государства в продовольственной безопасности Катара и мира;
Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."
Размалеванная Оля Полякова переборщила с увеличением губ и не только: "Без фильтров..."
Ведущий Остапчук, переживший "мини-операцию", изменился до неузнаваемости: "Вставляли четверо людей..."
Общенациональный локдаун: Степанов выступил с заявлением, "Будем просить граждан..."
Стало известно, к кому Катя Осадчая летала в Египет без Горбунова и детей: "С жиру бесятся..."
- проекты энергонезависимости Украины и в частности получение природного сжиженного газа…
Решил напомнить о визите Президента Порошенко в Катар в марте 2018 года, то есть 3 года назад.
Среди планов и обещаний тогдашнего Президента:
помощь Катару в проведении чемпионата мира по футболу не только по вопросам безопасности, как заявлено сейчас, но и активным участием украинских компаний в тендерах на строительство гостиниц, стадионов, транспорты решение братского Катара;
определение ключевой роли арабского мира в торговых отношениях с Украиной и стремление нашей страны получить статус наблюдателя в Организации Исламского сотрудничества;
экспорт Катара в Украину через терминал в Польше природного сжиженного газа.
Как видим, существенной разницы, кроме большего пафоса обещаний у бывшего Президента с нынешним не имеет! Да и с выполнением этих обещаний за последние 3 года тоже беда бедой
И тут у меня вопрос к известным катарознавців:
Что случилось с Вами за 3 года, когда тогдашний визит Президента вы назвали победой и прорывом в отношениях Украина-Катар, а нынешний - предательством и позором?!
Поэтому имеем трагическую ситуацию в нынешнем политикуме, когда и власть и оппозиция и их непримиримые фанаты любят и ненавидят друг друга по определению!
Зато содержание государственной политики или соответствующих решений их мало интересует. И это реально трагедия, когда политики готовы на все, чтобы уничтожить друг друга с целью возвращения или сохранения у власти.
Нам бы государственных деятелей, а не политиков, которые готовы на все, чтобы защитить национальные интересы государства и права и свободы каждого гражданина.
П. С. Между прочим, депутаты вчера истерили, что в понедельник надо было работать исключительно в Украине и для народа, забыли, что у них был тоже рабочий день: на сайте ВР ни одного упоминания ни о каком заседании ни одного комитета. А о своей зарплате и депутатские не забывают даже в локдаун!
П. С. П. С. и о том, когда лучше планировать визиты за границу.
С Путиным по соседству - всегда опасно и не вовремя.
Для примера, в марте 2018 года, когда Порошенко ездил в Катар, за месяц погибло в украинско-российской войне 10 наших военных…