Вчера целый день известные фанаты Порошенко, особенно из числа бывших министров и депутатов времен Порошенко-Гройсмана-Яценюка, издевались над визита Зеленского в Катар.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.

Среди "самых плотных" предложений украинской власти руководителям Катара были названы:

- помощь Украины в проведении чемпионата мира по футболу;

- весомая роль нашего государства в продовольственной безопасности Катара и мира;

- проекты энергонезависимости Украины и в частности получение природного сжиженного газа…

Решил напомнить о визите Президента Порошенко в Катар в марте 2018 года, то есть 3 года назад.

Среди планов и обещаний тогдашнего Президента:

помощь Катару в проведении чемпионата мира по футболу не только по вопросам безопасности, как заявлено сейчас, но и активным участием украинских компаний в тендерах на строительство гостиниц, стадионов, транспорты решение братского Катара;

определение ключевой роли арабского мира в торговых отношениях с Украиной и стремление нашей страны получить статус наблюдателя в Организации Исламского сотрудничества;

экспорт Катара в Украину через терминал в Польше природного сжиженного газа.

Как видим, существенной разницы, кроме большего пафоса обещаний у бывшего Президента с нынешним не имеет! Да и с выполнением этих обещаний за последние 3 года тоже беда бедой

И тут у меня вопрос к известным катарознавців:

Что случилось с Вами за 3 года, когда тогдашний визит Президента вы назвали победой и прорывом в отношениях Украина-Катар, а нынешний - предательством и позором?!

Поэтому имеем трагическую ситуацию в нынешнем политикуме, когда и власть и оппозиция и их непримиримые фанаты любят и ненавидят друг друга по определению!

Зато содержание государственной политики или соответствующих решений их мало интересует. И это реально трагедия, когда политики готовы на все, чтобы уничтожить друг друга с целью возвращения или сохранения у власти.

Нам бы государственных деятелей, а не политиков, которые готовы на все, чтобы защитить национальные интересы государства и права и свободы каждого гражданина.

П. С. Между прочим, депутаты вчера истерили, что в понедельник надо было работать исключительно в Украине и для народа, забыли, что у них был тоже рабочий день: на сайте ВР ни одного упоминания ни о каком заседании ни одного комитета. А о своей зарплате и депутатские не забывают даже в локдаун!

П. С. П. С. и о том, когда лучше планировать визиты за границу.

С Путиным по соседству - всегда опасно и не вовремя.

Для примера, в марте 2018 года, когда Порошенко ездил в Катар, за месяц погибло в украинско-российской войне 10 наших военных…