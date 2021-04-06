Действующий состав Национального тарифного регулятора НКРЭКП стал проявлением некомпетентности и коррупции власти.

Об этом заявила народный депутат Юлия Тимошенко.

«Этот хаос, который видят люди, этот бардак, который они видят вместо порядка – это некомпетентность, коррупция. И это служение олигархам-как внутренним, так и внешним», - заявила нардеп в эфире телеканала «Украина24».

По ее словам, ответственность за злоупотребление НКРЭКП в тарифной политике лежит на президенте Владимире Зеленскому

«Первый, кто должен отвечать за всю эту ситуацию – это президент. Потому что НКРЭКП его личный орган сегодня. И то, что сейчас происходит с тарифами – это реально страшно», - добавила Тимошенко.

Рекордные зарплаты и премии руководству Тарифного регулятора Тимошенко назвала безобразием и издевательством над гражданами.

«С момента прихода предыдущего президенту и сейчас это продолжается страна поделилась на черных рабов и белую кость чиновников», - подчеркнула нардеп.

Напомним, согласно декларациям членов НКРЭКП и председателя комиссии, их заработная плата в 2020 году выросла в среднем в 2 раза до 2 млн грн в год. По данным НАПК, члены НКРЭКУ оказались самыми высокооплачиваемыми государственными служащими после руководства Национального банка Украины.

Заработная плата рядового члена НКРЕКП в 4 раза превышает зарплату премьер-министра и в 7 раз зарплату президента Зеленского.

16 марта Окружной админсуд Киева признал сомнительными полномочия 4 из 7 членов НКРЭКУ из-за истечения срока их полномочий и обязал Кабинет министров рассмотреть вопрос их увольнения. Сами члены комиссии судебные заседания по этому делу проигнорировали.