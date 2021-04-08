Для членов Набсовета «Укрзализныци» организовывают отдых на теплоходе за счет бюджетных средств на миллионы гривен

Об этом сообщил экс-депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook.

«Не всем известно, но на балансе АО «Укрзализныця» (100% акций которого принадлежат государству, т.е. нам с вами) числятся не только вагоны и локомотивы, не только вокзалы и грузовые станции, не только тысячи километров железнодорожного полотна, но и …теплоход с ласковым названием «Хвыля» - написал Береза.

По его словам, на этом теплоходе неоднократно организовывали мероприятия для членов Набсовета УЗ, каждое из которых обошлось бюджету в сумму почти 700 тыс грн.

В частности, первое выездное мероприятие на теплоходе было проведено в августе 2018 года.

«Первая состоялась сразу после назначения Наблюдательного совета – еще в августе 2018-го (напомню, что набсовет УЗ был создан в июне того же года). И в честь этого решили не мелочиться. «Укрзализныцей» тогда было потрачено: на дизельное топливо – 14 000 грн., на кейтеринг (т.е. еду) – 200 000 грн., на алкоголь – 400 000 грн., на сигары – 40 000 грн.», - сообщил Береза.

По информации Березы, подобных мероприятий было не меньше трех только в 2019 году. Он также отметил, что на фуршете на теплоходе участников угощали элитным алкоголем, стоимостью в десятки тысяч за бутылку.

«Кто из вас имел удовольствие пить виски Glenfiddich 44 YO 1964 Cask Streng Hart Brothers ценой 64 410 грн. за бутылку? Может, хотя бы Craigellachie 46 YO 1970 60th Anniversary LMDW Gordon&MacPhail? Он ведь гораздо дешевле – «всего» 43 335 грн за бутылку.

Если пока не пили, то хотя бы порадуйтесь за руководство «Укразализныци» - у них была такая возможность. Многократно. И конечно же за счет бюджета», - написал Береза.

Напомним, ранее Борислав Береза обнародовал информацию, что на питание членов Набсовета УЗ компания потратила свыше 2 млн грн, еще в 5 млн грн обошлись их перелеты.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее подчеркивал, что члены Наблюдательного совета УЗ получают огромные зарплаты, но лишь продуцируют конфликты и блокируют реформу компании, которая находится в критическом состоянии.