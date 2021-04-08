10 апреля на Киевщине (в с. Бузовая и С. Капитановка) пройдет открытая выучка «защитим Украину».



Мероприятие анонсировал лидер Национального корпуса Андрей Билецкий на своем Telegram-канале.

«Россия всерьез готовится к полномасштабному наступлению, занимается спланированной информационной кампанией для давления на Украину – мы должны быть готовы к любому развитию событий», - написал Билецкий.

В программе обещают обучение по тактике, тактической медицине, стрельбе, а также презентация концепции территориальной обороны от генерала Сергея Кривоноса.

«Украинская армия, а также каждый гражданин Украины должен быть готов к любому развитию событий. Мы должны встретить врага подготовленными и решительными, чтобы навсегда выбить оккупантов с нашей земли!",- заявляет лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий.



