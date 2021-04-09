Умеют наши депутаты удивить - сегодня 49 депутатов из фракций Порошенко и Тимошенко, согласно информации Конституционного суда, бросились на защиту судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает "Знай". Далее приводим слова автора без комментариев.

Напомню, что Александр Тупицкий и Александр Касминин были назначены по квоте Президента Виктора Януковича в 2013 году.

Касмінін проявил «честную и принципиальную правовую позицию по защите своих конституционных прав уже в первый год своей деятельности - он присвоил служебную квартиру в центре Киева площадью 150.5 кв. м.

По Тупицкого, то он печально известный своими «честными решениями» еще во время более чем 20-летней судейской деятельности на Донетчине и последними коррупционными скандалами с землей в Крыму и отчуждением Зуевского энергомеханического завода, что в Донецкой области.

Более того, председатель Конституционного суда Тупицкий в 2019 году укрепил донецкий влияние на Конституционный суд Украины и провел на должность руководителя секретариата некоего Виктора Безчастного.

Виктор Николаевич Бесчастный почти 17 лет возглавлял Донецкий юридический институт МВД Украины и подготовил «патриотические и профессиональные кадры» донецкой милиции, которые в полной мере проявили себя во время оккупации Россией части Донетчины и создания так называемой ДНР.

Ну я еще понимаю, как бы депутаты ОПЗЖ или «За майбутнє», которые в свое время были партийной гвардией Януковича, бросились в бой на защиту этих судей, но ... Батькивщина и ЕС?!

П. С. Только не пишите о том, что они руководствовались исключительно потребностью защитить принципиальных судей Конституционного суда от незаконных Указов Президента. Тогда надо было оспаривать все сомнительные, в правовом смысле, указы уже по меньшей мере 3 президентов!

И конечно еще скажут, что защищали институт демократии, без которого нам не жить.