НКРЭКУ официально опубликовала постановление №569 от 7 апреля 2021 года о выплате членам комиссии и ее председателю квартальных премий 50% должностного оклада
Постановление размешено на сайте регулятора.
«За личный вклад в общие результаты работы НКРЕКП по итогам i квартала 2021 года, с учетом фактически отработанного времени, установить руководящим работникам НКРЭКУ премию в размере установленном на заседании НКРЭКУ », - говорится в постановлении.
На заседание 7 апреля председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что премия будет составлять 50% как и в предыдущий квартал. Учитывая середину зарплату членов НКРЭКУ в 2020 году, указанную ими в декалараціях, размер квартальной премии составит не менее 250 тыс. грн.
По решению комиссии, выплата этих премий осуществляться одновременно с зарплатой за вторую половину апреля, то есть в начале мая 2021 года.
Предыдущую премию члены НКРЭКУ получили в начале февраля за 4 квартал 2020 года. Согласно декларациям членов регулятора, премия составила от 205 по 225 тыс. грн.
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Напомним, в 2020 году члены НКРЕКП повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.
7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью стимулировать высокоинтеллектуальную работу».