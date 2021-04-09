Временная следственная комиссия, которую создала Верховная рада для анализа финансового кризиса в «Укрзализныце», заинтересовалась размерами вознаграждения членам Наблюдательного совета компании, а также основаниями, на которых им были выданы лимитные банковские карты

По убеждению членов ВСК, УЗ находится в катастрофическом состоянии, а соответственно, члены Наблюдательного совета не имели права на премии, поскольку не выполняли свою работу, пишет znaj.ua. Об этом говорится в письме председателя ВСК Юлии Гришиной главному бухгалтеру филиала Центра сервисного обеспечения АО «Укрзализныця» Натальи Бабенко.

Как сказано в письме, бухгалтера УЗ приглашают, чтобы выяснить условия, на которых платят вознаграждения членам наблюдательного совета (НР), и получить доказательства их работы, в частности акты приема-передачи ежемесячно предоставленных ими услуг с июля 2018 года по февраль 2021 года. Также ВСК требует от УЗ информацию о фактической вознаграждение председателя и каждого члена НС за период с 2018 по 2021 год помесячно, и документы о компенсации затрат, которые несли члены НС для выполнения своих функций.

Также в ВСК заинтересовались вопросом выдачи членам НС банковских карт со значительным лимитом: подозревают, что деньги с этих карт были потрачены на личные нужды, а не на выполнение представительских функций.

«Просим обосновать выдачу председателю и членам НР лимитных банковских карт, а также фактические выплаты по лимитным банковским картам председателю и каждому члену НР за 2018-2021 гг. помесячно. Анализ использования этих средств, в частности, на собственные нужды. Предоставить номера соответствующих карточных банковских расчетов, даны пояснения подтвердить копиями соответствующих документов и справок», - указывается в письме.

В ВСК подчеркивают: за выполнение своих функций член НР имеет право на оплату услуг в виде летней и дополнительного вознаграждений, и на компенсацию затрат, связанных с выполнением им своих функций. Но только если работа была результативной.

"В то же время критическое состояние общества (Укрзализныця – ред.) свидетельствует о невыполнении НР своих функций в полной мере. Поэтому нужно разобраться, как и насколько эффективно оценивается выполнение ими условий договора. Поскольку эти и другие связанные вопросы требуют проверки и объяснений, а материалы по запросу ВСК не предоставлено, предлагается пригласить на очередное заседание ВСК для дачи объяснений главного бухгалтера филиала Центр сервисного обеспечения АО «УЗ», которая непосредственно осуществляет все выплаты членам НС», имеющий оригиналы правоустанавливающих документов и несет ответственность за обоснованность оплат», - резюмируется в письме.

Напомним: информация о лимитированных банковских картах НР появилась в эфире одного из украинских телеканалов. Участники шоу сообщили, что у каждого члена Наблюдательного совета вроде есть карточка с лимитом в 500 тыс. гривен в месяц, и что Владимира Жмака отстранили от должности главы УЗ за то, что он попытался уменьшить суммы на этих карточках.

Напомним, политик Борислав Береза обнародовал суммы, которые тратит Укрзализныця на содержание членов Наблюдательного совета. Согласно его данным, только за два года НР потратила более 5 миллионов гривен на авиаперелеты (плюс еще полмиллиона – на VIP-залы ожиданий), еще 2 млн было потрачено за это время на питание.

Ранее народный депутат, член ВСК ВР по Укрзализныце Константин Бондарев заявил, что члены Наблюдательного совета УЗ получают по 300 тысяч гривен зарплаты ежемесячно, но при этом годами не появляются в Украине и не имеют никакого плана реформы для компании. Поэтому необходимо расформировать наблюдательный совет в этом составе, и сформировать новый, в который избрать профессионалов железнодорожного дела.