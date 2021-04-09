Могут ли на следующих выборах ОПЗЖ и «Европейская солидарность» действовать сообща? Сейчас это кажется абсурдом, но ведь менее трёх лет назад гораздо большим абсурдом казался приход к власти Владимира Зеленского.
Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев.
«Наша политика – такая штука, что все могут работать со всеми. Однако такие союзы могут быть только ситуативными. Если совпадает ситуативный интерес, то все охотно поддерживают друг друга. И сейчас на местах существуют просто уникальные коалиции. В них вполне могут входить, например, «Слуга народа», «Европейская солидарность» и ОПЗЖ», - рассказывает политолог.
По его мнению, такую вероятность нельзя исключать. Но такой альянс может быть только временным. У обеих сторон в конце будут совершенно различные цели и задачи. Однако сейчас и у той, и у другой партии нет возможностей реально переломить ситуацию.
Ранее, как сообщает Politeka, он оценил политические перспективы Дениса Шмыгаля.
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Также Бизяев прокомментировал позицию ведущих европейских стран в отношении войны на Донбассе.