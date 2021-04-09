Политический обозреватель Руслан Бизяев сказал в программе «Что дальше» с Викторией Панченко на канале «Знай24» , что российские поставки газа не повлияют на войну на востоке, ведь это касается внешних отношений Украины с Россией.

По мнению Бизяева, ситуация с войной на Донбассе в определенной степени уже стала безвыходной. Российские поставки газа, считает он, здесь ни при чем, это другое дело. Конфликт же на востоке - это вопрос внешних отношений Украины с Россией, а потому выводить его за этот контекст нельзя. Другие же важные детали все же остаются деталями.

Что касается Трехсторонней контактной группы, то политолог сравнивает просмотр ее заседаний с просмотром какого-то затяжного сериала как, например, «Санта-Барбара». «Ну, будет очередная серия, ну, посмотрим», - говорит он. Так, набор персонажей не изменился, сюжет дальше движется в понятном направлении и к счастливому финалу пока не ведет.

«В тех рамках, в которых сейчас работают переговорные группы, выйти на компромисс они не могут», - считает Бизяев. Поэтому он предлагает оставить старую условную конструкцию и собрать новую, которая покажет себя эффективнее.

Напоминаем, Бизяев прокомментировал результаты переговоров в Минске .