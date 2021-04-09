Национальная полиция подозревает члена Наблюдательного совета АО «Укрзализныця» в организации преступной схемы поставки в Украину вагонов из Российской Федерации в обход существующему запрету.
Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 1 апреля, которые разрешил следователям полиции провести обыск на рабочем месте Аудицкаса в Киеве, передает Главком.
«Установлено, что служебные лица «Укрзализныци» действуя под давлением членов наблюдательного совета этой компании, в 2020 году вступили в сговор с должностными лицами ООО «Альфара», «БГС Рейл» и «Пиеспи Капитал», действуя вопреки требованию постановления Кабмина от 30 декабря 2015 года №1147, способствовали ввозу на территорию Украины вагонов из Российской Федерации, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц», - говорится в определении суда.
Уголовное расследование начато еще 3 ноября 2020 года.
Следствие подозревает, что ключевую роль в этой схеме играл члена Набсовета Адомас Аудицкас.
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«Предоставить следователям группы и прокурорам разрешение на проведение обыска в нежилых помещение по месту нахождения рабочего места Аудицкаса Адомаса 23.12.1982 года рождения в АО «Украинская железная дорога» по адресу: г. Киев, ул. Ежи Гедройца, 5, каб 301, с целью поиска и изъятия следующих вещаний и документов», - говорится в определении суда на обыск.
Напомним, ранее СМИ сообщали о коррупционном скандале, в котором ранее фигурировал член Набсовета – о банкротстве UkioBankas, где Аудицкас был временным администратором. Тогда он нанял адвокатскую компанию Reidla Lejins & Norcous, в которой раньше работал, за 100 тыс. евро в неделю.
Как ранее сообщали СМИ, Наблюдательный совет Укрзалызницы заблокировал реформу компании и досрочно расторг договор с главой Правления Владимиром Жмаком по неизвестным причинам.