Национальная полиция подозревает члена Наблюдательного совета АО «Укрзализныця» в организации преступной схемы поставки в Украину вагонов из Российской Федерации в обход существующему запрету.

Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 1 апреля, которые разрешил следователям полиции провести обыск на рабочем месте Аудицкаса в Киеве, передает Главком.

«Установлено, что служебные лица «Укрзализныци» действуя под давлением членов наблюдательного совета этой компании, в 2020 году вступили в сговор с должностными лицами ООО «Альфара», «БГС Рейл» и «Пиеспи Капитал», действуя вопреки требованию постановления Кабмина от 30 декабря 2015 года №1147, способствовали ввозу на территорию Украины вагонов из Российской Федерации, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц», - говорится в определении суда.

Уголовное расследование начато еще 3 ноября 2020 года.

Следствие подозревает, что ключевую роль в этой схеме играл члена Набсовета Адомас Аудицкас.

«Предоставить следователям группы и прокурорам разрешение на проведение обыска в нежилых помещение по месту нахождения рабочего места Аудицкаса Адомаса 23.12.1982 года рождения в АО «Украинская железная дорога» по адресу: г. Киев, ул. Ежи Гедройца, 5, каб 301, с целью поиска и изъятия следующих вещаний и документов», - говорится в определении суда на обыск.

Напомним, ранее СМИ сообщали о коррупционном скандале, в котором ранее фигурировал член Набсовета – о банкротстве UkioBankas, где Аудицкас был временным администратором. Тогда он нанял адвокатскую компанию Reidla Lejins & Norcous, в которой раньше работал, за 100 тыс. евро в неделю.

Как ранее сообщали СМИ, Наблюдательный совет Укрзалызницы заблокировал реформу компании и досрочно расторг договор с главой Правления Владимиром Жмаком по неизвестным причинам.