Украина должна была заниматься вопросами Крыма с начала независимости, поскольку когда в него пришли первые "зеленые человечки", то отбить его уже было нельзя.

Об этом сказал политик Юлий Мамчур в эфире программы “Политика наизнанку” с Дмитрием Снегиревым.

Юлий Мамчур отметил, что ему хотелось бы сказать, что если бы на момент первых "зеленых человечков" на территории Крыма они приняли меры, то удалось бы отбить Крым у России.

"Но зная данную ситуацию и все силы и средства, которые были введены Россией на территории автономной Республики Крым и то, что имела наша группировка - я считаю, что не факт. Хотя, возможно и на каком-то этапе могли. Потому что такая огромная машина была запущена пропаганды. Втрое увеличен контингент российский на территории Крыма", - отметил Мамчур.

По его словам, Военно-морские силы предали их. Определенные генералы хотели выступить против захватчиков, но их силы были малы и не могли противостоять той технике, которую завели в Крым. Самолеты были загружены, но так и не поднялись в воздух.

"Моя большая уверенность в том, что надо в Крыму было заниматься этими вопросами в течение независимости Украины. Мы знали, что происходило в 1992, 1995 году. У меня вопрос к руководителям военного ведомства за этот период - почему, зная, что такие настроения пророссийские сильные, почему вы постоянно сокращали группировки Вооруженных сил?", - добавил Юлий Мамчур.

Он отметил, что для деоккупации Крыма нужно держать этот вопрос на повестке дня и наращивать военный потенциал.

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