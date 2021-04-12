История, как известно, не знает сослагательного наклонения. И всё-таки трудно отмахнуться от вопроса: могла ли Украина в 2014 году отстоять Крым?

Свое мнение по этому поводу в программе Дмитрия Снегирёва «Политика наизнанку» высказывает народный депутат Украины VIII созыва, военный лётчик 1-го класса, полковник Военно-воздушных сил Украины Юлий Мамчур.

«Защита государства – основная задача не только Вооружённых сил Украины, но и сил специальных операций. Общая структура сил безопасности и обороны включает в себя и безопасность, и разведку, и территориальную оборону, и многое другое. Но территориальная оборона в 2014 году существовала только на бумаге. А военные пенсионеры меня тогда поразили – именно они первыми подняли российские флаги и пообещали вешать «бандеровцев»», - рассказывает Мамчур.

Он напомнил о сокращении численного состава ВСУ, которое началось в 2010 году. При этом люди по двадцать лет служили на одном месте, ротации не было. Военные становились больше привязаны к этому месту, чем к своей стране – тем более что на контрактную службу шли в основном местные.

Соответственно, в Крыму служили крымчане, отмечает Юлий Мамчур.

Ранее Politeka сообщала, что его помощник в нетрезвом состоянии выстрелил в подростка из травматического пистолета.

Суд назначил «стрелку» меру пресечения.