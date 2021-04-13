Политик или предприниматель? Сергей Гайдай, политтехнолог и специалист по маркетингу и рекламе, выразил в программе Евгения Рыбчинского, поэта, политика и журналиста «Ще не вмерла» свое мнение относительно личности Петра Порошенко, в частности, что в нем преобладает и как ему удается балансировать между политической карьерой и предпринимательской деятельностью.

«Он понял, что сверхприбыли дает не коммерческая деятельность, которую он к тому времени уже вел, а дает власть», - рассказывает Гайдай о приходе Петра Порошенко в политику. По его мнению, ситуация сложилась так, что Порошенко соединил в себе двух людей: коммерсанта и политика. В то же время эксперт считает желание предпринимателя постоянно увеличивать свои доходы нормальным, а как в политике разглядел в нем харизму и риторику.

Гайдай утверждает, что Порошенко - по натуре боец, но именно эта якобы положительная черта его и подвела в свое временя. Так, в 2019 году на политической арене появился Владимир Зеленский, на сцене которому бывший президент Украины и проиграл.

Политтехнолог рассказывает о внутренней борьбе Порошенко между политиком и предпринимателем. В то же время, по словам Гайдая, он в силу своей профессии мог помочь именно Порошенко-политику с расчетом на то, что предпринимательская деятельность отпадет сама собой.

Рыбчинский же выражает удивление из-за того, что Порошенко так удается балансировать. В противоположность ему такие фигуры, как Литвин, Яценюк и Луценко уже исчезли с политической арены. Гайдай объясняет это как раз таки его натурой бойца и пассионарностью. С другой стороны, у Порошенко тоже есть недостатки, именно они не дают ему получить абсолютную победу. «Он человек ненасытный, как мне кажется, к активам, деньгам, власти, славе, признанию», - говорит политтехнолог.

Он подсчитывает, что активы Порошенко - это 120 предприятий различных сфер и отраслей. Сначала он не успел взять то, что хотел, активы достались олигархам. Но власть позволила Порошенко заставить олигархов работать на него.

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