Какие существуют взгляды на государство, объяснил в своей программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга.

Ведущий убежден, что жизнь гражданина Украины ничего не стоит, не более 100 долларов. В подтверждение этому он рассказывает, что существует два, по сути, противоположные взгляды на государство, на его функции и задачи.

О первом из них политолог говорит так: «его называют подходом анархистов, социалистов или моим». В таком случае государство считает своей целью обеспечение достойных условий для реализации каждого своего гражданина. Для этого все государственные средства идут на развитие, прежде всего, образовательной, медицинской сферы, а также инфраструктуры.

Второй же взгляд предполагает другие приоритеты. «Его иногда называют неолиберальным, рассматривает гражданина, как источник денег путем его эксплуатации», - объясняет Чаплыга. Государство же соответственно не столько вкладывается в те же образование, медицину и инфраструктуру, сколько вытягивает средства из этих сфер, а также и из своих граждан.

Следовательно, разница в двух подходах очевидна: один пытается добиться благополучия для граждан, другой - только собирает с них деньги.

Напоминаем, Чаплыга рассказал о механизме деклараций средств .