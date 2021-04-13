Какие существуют взгляды на государство, объяснил в своей программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга.
Ведущий убежден, что жизнь гражданина Украины ничего не стоит, не более 100 долларов. В подтверждение этому он рассказывает, что существует два, по сути, противоположные взгляды на государство, на его функции и задачи.
О первом из них политолог говорит так: «его называют подходом анархистов, социалистов или моим». В таком случае государство считает своей целью обеспечение достойных условий для реализации каждого своего гражданина. Для этого все государственные средства идут на развитие, прежде всего, образовательной, медицинской сферы, а также инфраструктуры.
Второй же взгляд предполагает другие приоритеты. «Его иногда называют неолиберальным, рассматривает гражданина, как источник денег путем его эксплуатации», - объясняет Чаплыга. Государство же соответственно не столько вкладывается в те же образование, медицину и инфраструктуру, сколько вытягивает средства из этих сфер, а также и из своих граждан.
Следовательно, разница в двух подходах очевидна: один пытается добиться благополучия для граждан, другой - только собирает с них деньги.
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Напоминаем, Чаплыга рассказал о механизме деклараций средств.
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