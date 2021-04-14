Как известно, лозунг "свой к своему по свое" стал популярным в конце 19 века в Галиции. Создание и поддержка корпоративного предпринимательства среди украинцев тогда не только уменьшили доминирование польского бизнеса, но и стало важным шагом для национального единения.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.

Сегодня, в условиях мировой пандемии и военной угрозы от Путинской России, поддержка национальной экономики, национального производителя и особенно малого и среднего бизнеса - важна как никогда!

Общество должно показывать пример и заставить власть центральную и местную к экономическому патриотизму.

Не может в сегодняшних условиях власть харьковская тратить миллиарды гривен на турецкие автобусы, а киевская - на белорусские, когда есть львовские! Цинизмом также является сейчас закупка гораздо более дорогих средств защиты для медиков через коррумпированных посредников у зарубежных фирм, когда есть наша качественная продукция национального производителя.

Наш Фонд «Рідна країна» совместно с Черкасским VENETOMED сейчас проводит благотворительную акцию по обеспечению учреждений первичной медицины защитными комбинезонами и халатами. Зато центральная и местная власть продолжает выбирать коррупционные схемы закупки средств защиты медицинских работников зарубежного производства по завышенным ценам с целью собственного обогащения?!

Уже давно настало время создания правительством благоприятных условий для поддержки национального производителя во всех сферах экономики.

И не надо бояться МВФ - нужно только взглянуть на решение властей США, которые сейчас последовательно защищают и поддерживают собственного производителя!

Поэтому и мы должны восстановить старую добрую традицию украинского кооперативного движения под лозунгом «сам к своему о своем», потому что никто за нас страну не спасет и счастливой не сделает!