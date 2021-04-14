Должна ли Украина последовать путём Великобритании – то есть не копировать её, а, подобно ей, найти собственный путь развития?
Об этом в программе «Развилка» высказывает своё мнение политолог Руслан Бизяев.
«Британия не просто вышла из Евросоза – она сейчас реализует проект треугольника «Лондон-Анкара-Киев». Концепция имеет право на жизнь, но у неё есть один острый угол: Британию традиционно интересуют Крым и Закавказье. В своей «большой игре» с Россией (а этому термину уже двести лет) она будет балансировать между Россией и США», - считает политолог.
По его мнению, взять за основу британский путь – свой суверенитет, свою промышленность, независимую валюту и поиск собственных союзников – действительно стоит.
«У британцев есть чему поучиться: мягкой колонизации, образованию, медицине, науке. Всё это они умудрились сохранить, даже находясь в Евросоюзе. Но сейчас любые международные союзы будут строиться по принципу «я начальник – ты дурак». Рассчитывать нужно только на себя. Мы же видим, какие конструкции сейчас строят и США, и Евросоюз, и Китай, и Великобритания», - говорит Руслан Бизяев.
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Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт прокомментировал деятельность Дениса Шмыгаля на посту главы Кабинета министров.
Также он объяснил, почему Украине не следует ждать серьёзной поддержки от европейских стран.