Должна ли Украина последовать путём Великобритании – то есть не копировать её, а, подобно ей, найти собственный путь развития?

Об этом в программе «Развилка» высказывает своё мнение политолог Руслан Бизяев.

«Британия не просто вышла из Евросоза – она сейчас реализует проект треугольника «Лондон-Анкара-Киев». Концепция имеет право на жизнь, но у неё есть один острый угол: Британию традиционно интересуют Крым и Закавказье. В своей «большой игре» с Россией (а этому термину уже двести лет) она будет балансировать между Россией и США», - считает политолог.

По его мнению, взять за основу британский путь – свой суверенитет, свою промышленность, независимую валюту и поиск собственных союзников – действительно стоит.

«У британцев есть чему поучиться: мягкой колонизации, образованию, медицине, науке. Всё это они умудрились сохранить, даже находясь в Евросоюзе. Но сейчас любые международные союзы будут строиться по принципу «я начальник – ты дурак». Рассчитывать нужно только на себя. Мы же видим, какие конструкции сейчас строят и США, и Евросоюз, и Китай, и Великобритания», - говорит Руслан Бизяев.

Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт прокомментировал деятельность Дениса Шмыгаля на посту главы Кабинета министров.

Также он объяснил, почему Украине не следует ждать серьёзной поддержки от европейских стран.



