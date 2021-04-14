Кабинет министров даст дополнительные поручения Министерству энергетики с целью выработки механизмов разрешения проблемных вопросов развития возобновляемой энергетики в Украине и выполнения меморандума с инвесторами в ВИЭ.

"Сделаем еще поручения, проведем соответствующие совещания. Мы и так уделяем много внимания этому вопросу, будем еще больше", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина 14 апреля, отвечая на вопрос народного депутата Алексея Гончаренко (фракция "Евросолидарность") о перспективах выполнения взятых правительством обязательств перед ВИЭ, в частности, по отплате "зеленой" э/э.

При этом премьер-министр напомнил, что Минэнерго ранее было поручено разработать механизмы урегулирования ситуации.

Он также подчеркнул, что вопросы развития возобновляемой энергетики рассматриваются на всех встречах правительства с международными партнерами Украины.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли зеленой энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на 1 апреля предприятиям зеленой энергетики перечислено 4,6 млрд грн из суммы «старого» долга 2020 года. Уровень расчетов государства по выплате такого долга составляет 20%.

Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики достигает 17,8 млрд грн.

По результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.