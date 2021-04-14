Принадлежащая олигарху Виктору Пинчуку яхта Siren выставлена на продажу за $12,9 млн.

Как пишет Цензор.нет, объявление о продаже яхты обнародовано на портале YachtHarbour.

Длина яхты 46 метров, она рассчитана на 12 гостей. Судно построено в 2009 году американской компанией Palmer Johnson.

До 2018 году она носила название Oneness, после была переименована в Siren. По данным портала MarineTraffic, с сентября 2020 года она не выходила в открытое море и находится в порту Генуи (Италия).

Яхта записана на виргинский офшор Verbena View Ltd. Эта компания, по данным панамского досье, владеет также кипрской компанией Pantoho Limited. В Украине на Pantoho Limited зарегистрировано ООО "Компания Инвестиционные пути", через которую Виктор Пинчук контролирует радиостанцию Radio Rocks.

На Pantoho Limited оформлена также одна из компаний Виктора Пинчука в России – "Сервис Парк-М" (до 2006 года "Интерпайп Трейд").

Сама Verbena View Ltd находится в управлении компаний IFG International (Nominees) Limited (остров Мэн) и Fiduciana Trust (Cyprus) Limited (Кипр) , контролируемые членом совета директоров компании "Интерпайп" Анной Хоменко. Источник: https://censor.net/ru/n3259694