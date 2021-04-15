Против членов рейдерской группы Вадима Нестеренко правоохранители также ведут уголовные расследования по фактам гибели 4 человек по время рейдерского захвата агропредприятия «Дар», отмывания доходов в особо крупных размерах, полученных преступным путем, а также захватов целого ряда предприятий, пишет "Антикор".



Суд решением по делу № 757/13197/21-к, по обращению учредителя и основателя «Днепромлына» - Евгения Моршинина, обязал Нацполицию открыть еще одно уголовное производство против экс-нардепа, экс-замгубернатора Днепропетровской области Вадима Нестеренко. Дело ведется по факту дачи Вадимом Нестеренко на допросах заведомо ложных показаний, а также предоставления Нацполиции и Офису генпрокурора заведомо ложных сведений.

Вадим Нестеренко и связанные с ним лица систематически подавали в Нацполицию и Офис генпрокурора сфабрикованные обвинения. Вследствие этого была заблокирована деятельность ряда предприятий, среди которые и те, которыми руководит Евгений Моршинин.



В результате заведомо ложных заявлений рейдерской группы в составе Нестеренко В.Г., Фрейдина Д.В., Марченко Е.С., Селихова П.И., Силенко А.В., Финько В.Н. правоохранительные органы были введены в заблуждение. В настоящее время правоохранителями произведен арест имущества, счетов и корпоративных прав предприятий, наложен запрет на совершение регистрационных действий, а также открыто уголовное производство №12020000000000888.

Сведения, изложенные в сфабрикованных заявлениях представителей организованной преступной группы Нестеренко являются ложным, что подпадает под квалификацию ч.2 ст. 383 Уголовного Кодекса Украины «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині або із штучним створенням доказів обвинувачення, а також вчинені з корисливих мотивів» и караются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Также действия Нестеренко и связанных с ним лиц (предоставление ложных показаний свидетелями) подпадают под квалификацию ч.2 ст. 384 УК Украины «Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих мотивів».

Напомним, Вадим Нестеренко является фигурантом еще ряда уголовных дел по убийству 4 человек по время рейдерского захвата агропредприятия «Дар» и легализации (отмыванию) доходов в особо крупных размерах.



В частности, дочь погибшего фермера обвинила экс-нардепа Нестеренко в рейдерском захвате агрохозяйства «Дар» и гибели людей. Во время захвата при невыясненных обстоятельствах погибли сразу четыре человека - владелец предприятия и три члена его семьи.



Также НАПК обвинило экс-нардепа и экс-заместителя губернатора Днепропетровщины Вадима Нестеренко в недостоверном декларировании доходов, что является основанием для признания его коррупционером. Нацагентство по предотвращению коррупции в 2019 году провело полную проверку декларации Вадима Нестеренко за 2017 год. В результате установлено, что Нестеренко предоставил недостоверные сведения о доходах. Это является признаком преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины.

Кроме того, следственное управление Областной налоговой милиции Днепропетровской области открыло уголовное производство №32020040040000020 на Александру Вишневскую - сожительницу экс-нардепа Вадима Нестеренко. Правоохранители начали расследование, в ходе которого могут открыться факты, которые относятся ст.209 УК Украины "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере". Вишневской грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.



Также правоохранительные органы, расследуют рейдерский захват двух агропредприятий - ООО «Скорпион-Агро» и «Агро Максимус». Исполнители рейдерского захвата дали показания, и уже известно имя заказчика - Вадим Нестеренко.