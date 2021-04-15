Представители украинского бизнеса, члены Украинской Рады Бизнеса, в состав которой входят десятки бизнес-ассоциаций из разных отраслей экономики, ранее обращались к Председателю и специалистов КГГА относительно неотложных мер по преодолению экономического кризиса и изменения модели карантина на более эффективную, говорится на сайте УРБ

Должны констатировать, что жесткие карантинные меры существенно углубляют экономический кризис в Украине. Десятки тысяч предприятий и предпринимателей в результате кризиса и локдаунов за последний год уже прекратили свою деятельность, сотни тысяч работников остались без работы.

В то время как в последние дни эпидемиологическая ситуация в столице существенно улучшилась, – комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева, вопреки здравому смыслу, международному опыту и имеющейся статистике, вновь приняла необоснованное решение о продлении жестких ограничительных мер до 30 апреля 2021 года.

Безусловно, человеческая жизнь является высшей ценностью. Но надо учитывать, что массовые увольнения, которые уже произошли и продолжаются, банкротства, падение экономики – тоже имеют свою цену, измеренную в человеческих жизнях. Украинские граждане, чье благосостояние уже существенно ухудшилось, обоснованно боятся краха семейного бюджета, преждевременных смертей от болезней, связанных с бедностью и стрессом, нехватки средств на лечение, нормальное питание и здоровый образ жизни, рост преступности, суицидов и тому подобное.

Эффективность жестких карантинов в преодолении эпидемии не является высокой, зато модели, ориентированные на широкое тестирование и изоляцию рисковых групп, массовое вакцинирование, точечное ограничение работы наиболее рисковых заведений – уже доказали свою эффективность.

Так, согласно новым исследованиям ученых Стэнфордского университета, наиболее рискованными для заражения на COVID-19 есть такие заведения: кафе, рестораны, фитнес-центры, гостиницы, религиозные организации.

Риски заражения в других местах – в частности, на рынках, в магазинах, торговых центрах, значительно ниже, их работа не несет существенной угрозы распространения вируса.

Поэтому считаем целесообразным, при условии сложной эпидемиологической ситуации, временно ограничивать работу исключительно заведений с высоким риском заражения, позволив работать всем остальным при условии соблюдения мер безопасности; одновременно внедрить комплекс организационных и медицинских мероприятий, которые, учитывая международный опыт, является реально эффективными для борьбы с эпидемией.

Однако, как отмечалось выше, в последние дни эпидемиологическая ситуация значительно лучше, чем была раньше, что можно увидеть из статистических показателей. Министр здравоохранения, в частности, отметил 13 апреля: “Украина достигла пика третьей волны заболеваемости COVID-19, ситуация начала стабилизироваться.”

Поэтому решения о запрете работы бизнеса или транспорта в настоящее время являются исключительно вредными для жителей города Киева.

В то же время представители бизнес-объединений совместно с аналитическими центрами, экономистами и специалистами по медицинским вопросам подготовили предложения по срочным мерам, которые предлагается ввести как можно быстрее, на замену вредным ограничениям работы предпринимателей:

принять все возможные меры для приобретения вакцин от коронавірусної инфекции и ускорения вакціонування жителей Киева и Украины в целом;

существенно увеличить количество тестирований с высокой вероятностью выявления болезни COVID-19 (и скорость получения результатов), сосредоточив тестирования в первую очередь на определенных групп риска, обеспечить изоляцию инфицированных, отслеживанию контактов и усиленный контроль за инфицированными на самоизоляции за помощью электронных средств;

обеспечить тестирование случайной репрезентативной выборки, независимо от наличия симптоматики, тестами на антитела, для понимания истинного количества инфицированных и реального уровня смертности от нового вируса и соответствующей корректировки общей стратегии борьбы с вирусом;

Кроме указанного выше, при подготовке “Порядка выдачи спецпропусков” постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета (КГГА) не были учтены рекомендации Комиссии ЕС “Руководящие принципы, касающиеся осуществления свободного передвижения работников во время вспышки COVID-19”, где кроме пожарных, полиции, включены работники критических профессий, в том числе – работники охранных служб, лица, которые работают с критически важными или другими важными объектами инфраструктуры, специалисты в области информационных и коммуникационных технологий и другие. Поэтому необходимо срочно внести изменения в “Порядок выдачи спецпропусков”, где расширить перечень работников критических профессий.

В такой сложной ситуации специалисты ведущих аналитических центров и бизнес-ассоциаций считают недопустимыми широкие карантинные ограничения, от которых в первую очередь страдают работники с заработными платами средними и ниже средних, не имеющих существенных накоплений. Такие ограничения приведут к худшим последствиям для населения, чем прямые последствия от эпидемии. Поэтому важным является изменение карантинных ограничений и усиления организационных мероприятий по тестированию населения и изоляции.

Призываем председателя КГГА и специалистов КГГА срочно рассмотреть предоставленные предложения и перейти от вредных запретов к эффективным организационным мерам как можно быстрее, при этом с 17 апреля 2021 года отменить ограничения для бизнеса или в крайнем случае – установить ограничения исключительно для рисковых для заражения на COVID-19 заведений: кафе, рестораны, фитнес-центры, гостиницы, религиозные организации.