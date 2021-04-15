Президент Украины Владимир Зеленский может пойти освобождать временно оккупированной Республику Крым, а не Донбасс. Для этого гаранта нужно подготовить в тактическом военном искусстве.
Об этом сказала политический деятель Надежда Савченко в эфире программы “Ход Королевы" с Мирославой Бобровской.
Она отметила, что все помнят, как предыдущий президент Петр Порошенко приказал кораблям пройти через Керченский пролив и рассказывал, где он развернет танковые дивизии.
"Мы ему говорили: Петр Алексеевич, проснитесь, у нас давно нет дивизии. А то, что мы видим, что разворачивает Российская Федерация, и надо же анализировать, что у них еще в тылу. На каком расстоянии у них это в тылу. Как у них вообще все это разбросано по периметру их государства", - добавила Савченко.
Как сообщала Politeka, в МИД Украины назвали направления, куда стягиваются российские войска.
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