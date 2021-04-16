Законопроект об экоконтроле №3091 наделяет экоинспекцию чрезмерными полномочиями, что может привести к росту коррупции в отрасли и усилению давления на бизнес. Об этом в комментарии «Сегодня» рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Новый законопроект увеличивает возможность плановых проверок в 2 раза, штрафы – в тысячи раз. Они будут составлять от 2 до 5,5 млн грн за один раз. Для средних и мелких предприятий это фактически вопрос выживания. Понятно, что в сотни раз увеличится и размер требуемых взяток», - рассказал Каленков.

По его словам, согласно законопроекту, экоинспекция сможет проводить внеплановые проверки по надуманным предлогам и по инициативе любого лица, без надлежащего обоснования. При этом никакой ответственности за это для инспекторов законопроектом не предусмотрено.

«То есть любой конкурент может наслать такие проверки на конкурирующее предприятие и при этом не нести никакой ответственности", – подчеркнул Каленков.

Кроме того, он обратил внимание, что законопроектом предусматривается множество спорных норм. В частности, норма, по которой инспектора смогут приходить на предприятие без присутствия руководителя, в любое время дня и ночи, в том числе в праздничные дни. Если их не пускают – могут выписать миллионный штраф, если допустят на предприятие – они смогут прерывать его нормальную работу, опечатывать различные части производственного процесса и останавливать само предприятие без решения суда. По мнению Каленкова, такие нормы открывают широкие возможности как для коррупции со стороны чиновников, так и для недобросовестной конкурентной борьбы.

Кроме того, еще одним недостатком законопроекта эксперт считает выведение экологического контроля за рамки базового закона о проверках.

"То, что новую службу государственного экологического контроля выводят из-под действия этого закона, создает возможности для злоупотреблений чиновников и создания коррупционных схем", – подчеркнул Каленков.

Ранее президент ИСС Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроекте об экологическом контроле (№3091), могут привести к остановке промышленности.

В свою очередь гендиректор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт считает, что принятие законопроекта об экологическом контроле может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и увеличению выбросов заводами.