В 2014 году и власть, и общество восхищались теми, кто с оружием в руках дал отпор захватчикам на Донбассе. Сейчас, семь лет спустя, ситуация иная. Что именно изменилось?

Об этом в программе «Ход Королевы» рассказывает государственный и политический деятель, Герой Украины, депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко.

По её словам, АТОвцев начали обвинять в том, что они продают подставным лицам ту землю, на которую у них есть первоочередное право. А людям, которые хотят получить землю, говорят: извините, её только что продали АТОвцы.

«В обществе началась дискредитация участников боёв на Донбассе. Многие сельские советы принимают такие решения, чтобы обмануть ветеранов при получении земли. Начинают копаться в документах, говорить: да, ты ветеран, но не такой, как надо, ты не там воевал, а ты не здесь прописан… Хотя по закону прописка не имеет значения. Сейчас нам снова грозит масштабная война, но людям показывают: идти воевать не стоит», - отмечает Надежда Савченко.

Ранее, как сообщает Politeka, она рассказала о своём разговоре с Петром Порошенко .