В 2014 году и власть, и общество восхищались теми, кто с оружием в руках дал отпор захватчикам на Донбассе. Сейчас, семь лет спустя, ситуация иная. Что именно изменилось?
Об этом в программе «Ход Королевы» рассказывает государственный и политический деятель, Герой Украины, депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко.
По её словам, АТОвцев начали обвинять в том, что они продают подставным лицам ту землю, на которую у них есть первоочередное право. А людям, которые хотят получить землю, говорят: извините, её только что продали АТОвцы.
«В обществе началась дискредитация участников боёв на Донбассе. Многие сельские советы принимают такие решения, чтобы обмануть ветеранов при получении земли. Начинают копаться в документах, говорить: да, ты ветеран, но не такой, как надо, ты не там воевал, а ты не здесь прописан… Хотя по закону прописка не имеет значения. Сейчас нам снова грозит масштабная война, но людям показывают: идти воевать не стоит», - отмечает Надежда Савченко.
Ранее, как сообщает Politeka, она рассказала о своём разговоре с Петром Порошенко.
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Также Савченко заявила, что Украина легко могла бы выиграть войну в 2014 году, но сейчас это дело далеко не настолько простое.