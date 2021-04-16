Укрметаллургпром обеспокоен ситуацией, которая сложилась с Днепровским металлургическим комбинатом, и обратился к АМКУ относительно негативных последствий, которые смогут привести к остановке одного из флагманов украинской металлургической отрасли.

В своем обращении, направленном Председателю Антимонопольного комитета Украины, Укрметаллургпром просит исключить возможность искусственного ограничения конкуренции и доступа к торгам. Как стало известно, в 2020 году Metinvest B.V в рамках формальной процедуры обратился к АМКУ с просьбой предоставить разрешение на концентрацию ЦМК ДМК, что позволит Metivest B.V., Как одному из участников, принять участие в открытых торгах. По состоянию на 15 апреля 2021 года компания не получила ответ АМКУ. Такая ситуация ставит Metinvest B.V. в неравное положение по сравнению с другими потенциальными участниками аукциона и, фактически, исключает возможность его участия в таком аукционе, поскольку без формального решения АМКУ подготовка к участию, оплата гарантийного взноса и другие действия могут привести к неоправданным финансовым расходам и подвергать компанию на необоснованные риски.

К сожалению, такие действия АМКУ могут привести к негативным последствиям, а именно необоснованному снижению стоимости продажи ЦИК и, как результат, не достаточному наполнению финальной суммы, которая будет выплачена кредиторам ПАО «ДМК» в счет удовлетворения их конкурсных требований и отмены торгов и ликвидации ПАО «ДМК». Тогда, вместо спасения и продолжения деятельности комбината, такие действия приведут к полной остановке крупного отраслевого производства и, как следствие, остановки выплат заработной платы рабочим, падение налоговых поступлений и сборов в местный и государственный бюджеты, увольнению рабочих и росту уровня безработицы, возникновение социальной напряженности и даже социального взрыва в регионе.

Стоит отметить, что горно-металлургический комплекс является одной из ключевых отраслей экономики Украины. Предприятия ГМК и связанные с комплексом отрасли обеспечивают около 12% ВВП Украины (основная статья в структуре ВВП Днепропетровской, Донецкой, Полтавской и Запорожской областей). ГМК – один из основных плательщиков налогов Украины, в 2019 году налоговые поступления от ГМК составили 3,7% (почти 30 млрд грн). На предприятиях ГМК Украины занято 190 тыс. человек, вместе со смежными отраслями – более 600 тыс. рабочих мест, обеспечивают 11% фонда оплаты труда в Украине. Напомним, что Днепровский металлургический комбинат является градообразующим предприятием, удельный вес которого в промышленной инфраструктуре города составляет около 60%, а 10 тысяч человек вовремя получают заработную плату и обеспечивают свои семьи. Завод является одним из крупнейших налогоплательщиков в Днепропетровской области и входит в сотню лидеров по уплате налогов в бюджет страны по данным Государственной фискальной службы. Кроме того, предприятие является источником поступления валютной выручки в страну.

Укрметаллургпром надеется на рассмотрение обращения и получение ответа относительно дальнейшей ситуации, которая сложилась с предприятием промышленного комплекса Украины. Также надеемся, что АМКУ исключит возможность искусственного ограничения конкуренции и доступа к торгам для кредиторов, которые имеют значительный опыт в металлургической отрасли и заботятся о ее развитии и о наращивании позиций украинской металлургии.