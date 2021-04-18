НАБУ подтвердило факт расследования созданной НКРЭКУ схемы завышения цен на электроэнергию для "Укрзализныци" и теперь должно допросить членов комиссии из-за их роли в импорте тока из России и Беларуси

Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.

«Судя по тому количеству коррупционных прецедентов от полулегальных руководителей НКРЕКП, никаких сомнений, что впереди сенсационные разоблачения. В том числе отдельно – по вопросу кризиса в энергетической отрасли, простоя госшахт из - за восстановления независимым регулятором импорта электроэнергии из Беларуси и России в январе и феврале этого года», - сообщил Волынец.

По его словам, НАБУ установила убытки вич созданной НКРЕКП схемы для «Укрзализныци» в 1,94 млрд грн за 2019-2020 годы.

«С главными фигурантами дела сейчас работают детективы НАБУ - проводятся обыски и допросы», - добавил Волынец.

Напомним, ранее НАБУ подтвердило факт расследования схемы на 1,94 млрд грн по завышению цен на электроэнергию для «Укрзализныци». По информации народных депутатов-членов временной следственной комиссии парламента, авторами схемы мог быть лично председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк и член комиссии Дмитрий Коваленко.

Схема заключалась в перепродаже электроэнергии Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 через подставные компаний, связанные с руководством НКРЭКУ, для нужд «Укрзализныци» с наценкой 30-40%.