Дело "Роттердам+" ждет очередное закрытие из-за отсутствия в нем никаких доказательств совершения преступления.
Об этом заявил бывший подозреваемый в этом деле, экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.
"На минувшей неделе САП своим решением в третий раз закрыло дело" Роттердам+", а сегодня вышли новости об очередной отмене закрытия дела. Но пусть не радуются-дело осталось бездоказательным, бесперспективным и политическим. А потому ее будет ждать столько закрытий сколько понадобится до полной победы", - заявил Вовк на своей странице в Facebook.
Он отметил, решение замглавы САП Максима Грищука отменить постановление прокурора о закрытии дела должно получить юридическую оценку.
"Отмену закрытия руками и. о. руководителя САП Грищука еще будут изучать юристы, но очевидно безудержное желание НАБУ держать дело «живым» - сегодня 6 годовщина работы господина Сытника на посту директора НАБУ и 2/3 из них он посвятил этому PR-шоу в поддержку Коломойского», - добавил Вовк.
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Напомним, 9 апреля САП в третий раз закрыла дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.
В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.
Высший антикоррупционный суд трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле «Роттердам+» состава преступления.