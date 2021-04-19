НКРЭКУ уже должна была подготовить решение о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси во исполнение принятого Верховной Радой законопроекта.
Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер.
«Верховная Рада 296 голосами, почти конституционным большинством поддержала запрет импорта из России и Беларуси, такой же позиции придерживается Президент. НКРЭКУ должна была безотлагательно начать подготовку к выполнению закона, однако к сожалению мы наблюдаем противоположную позицию регулятора», - сообщила нардеп на своей странице в Facebook.
По ее словам, 19 апреля Украина осуществила очередной платеж за импорт электроэнергии российской компании «Интеррао».
«Проходит 5-й день с момента принятия решения Верховной Рады о запрете импорта, и пока закон не вступил в силу, лоббисты российского импорта решили не терять времени. Параллельно растет импорт тока из Беларуси. Сегодня максимальных объем поставок с 20-х чисел марта», - отметила Буймистер.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Синоптики срочно предупредили об ухудшении погоды, объявлен желтый уровень опасности: какие области заморозит
Каменских прогулялась по пляжу в крошечном бикини, дав повод для зависти: "Ну и формы..."
Горбунов показал уютное семейное гнездышко, где живет с Осадчей: "Молодцы, чудесное"
На Землю надвигаются мощные магнитные бури: названа дата самого сильного "удара"
Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 950 млн грн.
15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственных сечений с этими странами.