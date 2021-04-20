Кабмин должен заинтересоваться, почему члены Наблюдательного совета «Укрзализныци» получают заоблачные зарплаты в то время, как компания несет огромные убытки

Об этом заявила президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко.



«Вопросов к наглядовой раде очень много, и ее роль пока непонятна. Они получают вознаграждения, а УЗ по финплану 2020 года в убытках. При этом вознаграждения идут членам наблюдательного совета колоссальные! Это как-то даже алогично», - сказала Петриченко.



По ее словам, размер вознаграждения членам Набсовета несоизмерим с результатами его работы: компания за три года деятельности нынешнего состава Набсовета постоянно имеет убытки.



«Вообще непонятно, какие ставятся задачи перед Наблюдательным советом, и как он должен отчитываться. Какие показатели они выполнили, за что они должны получить вознаграждение? Это все непонятно. И вообще Наблюдательного совета за весь период его существования непрозрачна и непонятна», - подчеркнула Петриченко.



По ее мнению, ситуацией в «Укрзализныце» и выплатами Набсовету должны заинтересоваться и правоохранительные органы, и правительство, поскольку речь идет о государственной компании, которая доведена до критического состояния.



«Высший орган – Кабинет министров – он должен заинтересоваться работой Наблюдательного совета. И соизмерить показатели - чего они достигли и что они получили, я имею их вознаграждения и все потери УЗ», - подытожила Петриченко.



Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем «Укрзализныци» и уволить Наблюдательный совет, который довел компанию до кризиса.



В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг Наблюдательного совета «Укрзализныци», на содержание которой тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления, и призвал уволить весь состав совета.