Хочешь мира - готовься к войне, только так можно сосуществовать с нашим соседом РФ. Ментально, психологически и технически к войне украинцы должны быть готовы постоянно. Об этом рассказал Алексей Петров, волонтер, ветеран АТО, основатель ГО «Справа громад» в новом блоге Виктора Тарана «Таран VLOG» на Youtube.

«К войне нужно быть готовым ментально, потому что страх – он может убить, в 2014 году я думал, что сойду с ума от этого страха - мы не были готовы. Ментально, психологически и нужно быть готовыми в техническом формате, в формате армии, экономики и т.д. Это прекрасно, что у нас сейчас много слов от тех людей, которые уже прошли войну, которые говорят, что они готовы воевать, если к нам только сунутся, если сунутся, то они тут и останутся», - акцентировал ветеран АТО.

Петров рассказал, что об этом говорят военные и простые люди, но он не слышит таких заявлений от нашей власти. По его словам, можно просто донести месседж до Путина — нам чужих земель не нужно!

«Украина входит наверное в десятку самых доброжелательных и гостеприимных наций, но если Россия сюда сунется, то Украина включит все возможные и даже не возможные рычаги вооружения, чтобы нанести оккупанту максимальный урон за минимальную единицу времени. Это и будет месседж для Кремля», - подчеркнул ветеран АТО.

Петров сказал, что как гражданин своей страны он не слышит каких-то похожих заявлений от власти, а нужны демонстративные действия. По его словам, на войне есть такое понятие как демонстративные действия, то, что сейчас проводит Россия, и есть демонстративные действия - всем видом показывает, что она готовится к учениям, а может потом это будут не учения, мы готовимся.

«Буквально перед эфиром прочитал новость, что Украина провела учения по контрдействиям высадки десанта в районе Черноморского побережья, то есть Украина начинает показывать - это хорошо. В Украине есть две армии. Армия регулярная ЗСУ плюс у нас есть армия оперативного резерва – это как минимум 300 тысяч мужчин и женщин, которые имеют 100% опыта в боевых действиях. Это козырь, которого нет у России и быть не может. То есть нужно показать, ребята, если вы сюда сунетесь, то мало не покажется», - резюмировал ветеран АТО.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Тарана, что поддержка, которую теряет «Слуга народа», достается ОПЗЖ.

Также ранее Чаплыга рассказал о вероятности эскалации конфликта с Россией.