В каком Украина сейчас положении на международной арене, объяснила в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» Валерия Заружко, политик и народный депутат Украины VIII созыва.

Заружко отмечает значительные изменения в том, как в последнее время мир стал смотреть на Украину с ее проблемами. Так, это отношение уже не назовешь серьезным. «Нас воспринимают как площадку и только, где происходят геополитические игры», - комментирует политик. Она объясняет, что нужно прежде всего заботиться о своих национальных интересах и добавить немного украиноцентризма в свои взгляды, чтобы встать на международную арену как серьезное суверенное государство.

Что касается решения украинских вопросов, то гостя программы надеется на встречу в «нормандском формате». «Чтобы расставить все точки над «и» и все-таки сдвинуться с мертвой точки в вопросе Донбасса», - добавляет она. Так, войне уже 7 лет, а изменений никаких нет.

Она отмечает, что донбасский вопрос касается также и жителей этих территорий: одни давно переехали, другие - до сих пор живут там и, например, ездят за пенсией в Украину. «Непонятно, какое будущее ждать этим людям», - резюмирует Заружко. Она также добавляет, что как раз решением этой проблемы должна заняться власть на предстоящей встрече «нормандского формата» в частности. В то же время рассчитывать на спасение где-то извне не стоит, ведь этим занимаются только сами украинцы.

Напоминаем, Заружко рассказала, хотят ли Украину видеть в НАТО.

Ранее Politeka сообщала о том, что от Украины устали на международной арене.