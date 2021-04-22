В Верховной Раде обсудили модели функционирования экологического страхования, которое предусматривает обязательные страховые платежи для предприятий, загрязняющих окружающую среду

Проект концепции такой практики обсудили на заседании комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, темой которого было определено «Развитие законодательных основ экологического страхования в Украине».

О ходе заседания сообщили в Государственной экологической инспекции Украины.

«Сумма платежа определяется риском, который составляет субъект хозяйствования для природной среды. Экологическое страхование обеспечивает гарантию погашения убытков, рассчитанных Госэкоинспекцией за вред окружающей среде. Основное преимущество от внедрения такого механизма – содействие модернизации предприятий. Они будут заинтересованы в обновлении своих мощностей, ведь чем меньше риск для окружающей среды составят, тем меньше страховой платеж будут платить», - говорится на сайте Госэкоинспекции.

Внедрение экологического страхования позволит ГЭИ взимать все убытки, причиненные окружающей среде, которые будут возмещаться страховой компанией.



«Сейчас для создания концепции такого механизма создана рабочая группа, к которой присоединились народные депутаты и представители Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Специалисты Госэкоинспекции также будут участвовать в доработке модели экологического страхования», - отмечается в новости.