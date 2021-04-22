Принятие законопроекта о снижении выбросов (4167) приведет к остановке целых отраслей промышленности, поскольку украинской промышленности на экомодернизацию необходимо 15 лет и десятки миллиардов инвестиций, которых у наших предприятий нет. Срок в 4 года, который предусмотрен в законе о выбросах – абсолютно нереальный. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера в эфире телеканала «Украина 24».

«Это нереально - достичь европейских целей за четыре года, учитывая нынешнее положение в экономике страны и в промышленности. К таким нормативам выбросов Польша шла 20 лет, Словакия – 17 лет… А наши законопроекты сводятся лишь к тому, что промышленность должна модернизироваться за свои же деньги, и в крайне сжатые сроки. Речь идет о том, чтобы вложить в новое оборудование около 10 млрд евро в ближайшие четыре года. Как вам кажется – это реально?», - сказал Магера.

По его словам, инициаторы законопроекта предлагают слепо скопировать европейские экологические нормы, не учитывая отечественные реалии, а это уничтожит ряд отраслей нашей промышленности, в частности коксохимическую.

«Если этот законопроект будет принят, наша коксохимическая промышленность остановится, потому что она построена не тех технологиях, что в Европе. Именно поэтому переносить их нормативы на украинскую промышленность попросту невозможно», - подчеркнул Магера.

Ранее в Европейской бизнес ассоциации отметили, что Украине следует применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий, а также предложить финансовые стимулы.

В свою очередь генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт считает, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.